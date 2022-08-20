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В «Спартаке» объяснили ситуацию с новой формой команды

В «Спартаке» объяснили ситуацию с новой формой команды
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил ситуацию с новой формой команды. Ранее появлялась информация, что красно-белые могут сыграть матч с «Динамо» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 в юбилейной форме. Зеленов отметил, что комплект формы ещё не привезли, и её презентация состоится в одном из следующих матчей.

«Не обещали, а сказали, что должны были привезти. Пока её нет, но бережём для домашнего матча», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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