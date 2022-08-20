«Локомотив» разгромил «Химки» и одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Локомотива» Гирано Керк. Результативную передачу отдал защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов. На 34-й минуте нападающий Франсуа Камано упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи Керка. В концовке первого тайма главный арбитр матча Иван Сиденков показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Марку Мампасси. В компенсированное время встречи третий гол забил хавбек гостей Константин Марадишвили. Таким образом, московский клуб одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.



«Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (7) — на девятом месте.