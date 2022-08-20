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«Химки» — «Локомотив» 0:2, результат матча 6-го тура РПЛ 20 августа 2022 года

«Локомотив» разгромил «Химки» и одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ
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В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Локомотива» Гирано Керк. Результативную передачу отдал защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов. На 34-й минуте нападающий Франсуа Камано упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи Керка. В концовке первого тайма главный арбитр матча Иван Сиденков показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Марку Мампасси. В компенсированное время встречи третий гол забил хавбек гостей Константин Марадишвили. Таким образом, московский клуб одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (7) — на девятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
20 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Керк – 22'   0:2 Камано – 34'   0:3 Марадишвили – 90'
Удаления: нет / Мампасси – 45'
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