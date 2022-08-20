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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе клуба к защитнику Гонсалесу

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе клуба к защитнику Гонсалесу
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В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе московского клуба к центральному защитнику Альваро Гонсалесу.

«Мы не комментируем никакие имена. «Спартак» ищет игроков на разные позиции, в том числе и на позицию центрального защитника — это логично. Будут появляться разные имена. Как только появится официальная информация, мы сразу объявим на своих ресурсах», — сказал знакомый с ситуацией источник корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее Альваро Гонсалес выступал за «Марсель». В прошлом сезоне испанский футболист провёл во французской Лиге 1 шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился. В данный момент Гонсалес находится в статусе свободного агента после истечения его контракта с «Марселем».

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