Гончаренко — о ситуации «Урала»: радует одно: хуже некуда, снизу нам никто не стучит

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от «Пари НН» (0:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Эта игра стала для 45-летнего специалиста первой после возвращения в клуб из Екатеринбурга.

«Радует одно: хуже некуда, снизу нам никто не стучит. Это если искать какой-то позитив. Структурно мы смотрелись неплохо, настрой был очень хорошим. Может быть, мы играли инертно после удаления, что не хотелось бы делать. В этом случае надо играть за того парня, которого удалили. Наверное, мы могли забить до удаления, игра бы пошла по другому руслу.



На данный момент мы должны сделать всё возможное, чтобы оттолкнуться от того дна, на котором находимся», — сказать Гончаренко в видео, опубликованном в группе «Урала» ВКонтакте.

«Урал» после шести матчей в РПЛ занимает в турнирной таблице последнее место, набрав одно очко. Это худший результат в истории команды после этого отрезка с сезона-2014/2015. Тогда «шмели» также набрали одно очко в шести турах.