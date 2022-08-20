Галактионов прокомментировал первую победу «Пари НН» в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Уралом» (1:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Победа, безусловно, важна, прежде всего с точки зрения психологии. У нас были хорошие качественные отрезки в предыдущих матчах, но результат был не тот, на который мы рассчитывали. Сегодня преимуществом владели то мы, то «Урал». Был момент, когда нашу команду выручил Никита Гойло.



После удаления мяч был под нашим контролем. Плюс, те замены, которые мы планировали, усилили нашу игру. В частности, Юлдошев усилил атакующие действия и забил гол. В итоге мы добились положительного результата: это сегодня самое главное. Для меня лично Екатеринбург – счастливый город. С молодёжной сборной мы тут выходили на чемпионат Европы, и сегодня всё сложилось удачно», — приводит слова Галактионова пресс-служба нижегородского клуба в телеграм-канале.

«Нижний Новгород» одержал первую победу в нынешнем сезоне. Команда Галактионова идёт на 13-й позиции турнирной таблицы. В следующем туре нижегородцы сыграют дома с «Динамо».