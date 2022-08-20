«Борнмут» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Виталити – Дин Корт» состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» дома примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
У «Арсенала» после двух туров чемпионата шесть набранных очков, команда идёт на 3-м месте с разницей мячей 6-2. «Борнмут» имеет после двух матчей лишь одну победу, и с тремя очками «вишенки» расположились на 11-м месте турнирной таблицы при разнице 2-4.
В данный момент чемпионат возглавляет «Тоттенхэм Хотспур», который сумел набрать семь очков после сегодняшней встречи с «Вулверхэмптоном». При этом остальные команды, в том числе «Манчестер Сити», имеют матч в запасе.
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- 20 августа 2022
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