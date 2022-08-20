«Чао, гонщики». В «Локомотиве» ответили на ролик «Химок» после разгрома в матче РПЛ

Пресс-служба московского «Локомотива» после разгромной победы команды над «Химками» (3:0) в 6-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) опубликовала видеоролик, которым ответила на видеосообщение подмосковной команды перед этой встречей.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Локомотива».
Перед матчем «Химки» выложили видеоролик, на котором команда была представлена в видео болида Формулы-1, образ «Локомотива» выполнял поезд. В одном из кадров гонщик видит, что впереди него указатель с обозначением Первой лиги («Локомотив» перед матчем с «Химками» шёл в зоне стыковых матчей) и останавливается. Поезд же мчится вперёд.
Голами в игре с «Химками» у «Локомотива» отметились Гирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили. У команды Йозефа Циннбауэра шесть очков и 11-я строчка в турнирной таблице.
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