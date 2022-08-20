Мампасси: красной не было, я играл в тело, а не в лицо

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал собственное удаление в матче 6-го тура РПЛ с «Химками». Встреча закончилась победой «Локо» со счётом 3:0. Мампасси считает, что главный арбитр ошибся, показав ему прямую красную карточку.



«Красная? Её не было. Я играл в тело, а не в лицо. Мне судья сказал, что я считался последним защитником», — передаёт слова Мампасси корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Локомотива» Гирано Керк. Результативную передачу отдал защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов. На 34-й минуте нападающий Франсуа Камано упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи Керка. В концовке первого тайма главный арбитр матча Иван Сиденков показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Марку Мампасси. В компенсированное время встречи третий гол забил хавбек гостей Константин Марадишвили. Таким образом, московский клуб одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.