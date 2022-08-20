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«Сельта» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

«Сельта» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» состоится матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Сельта» дома сыграет против мадридского «Реала». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

В прошлом туре «Сельта» дома принимала «Эспаньол», однако команда упустила победу, ведя по ходу встречи с преимуществом в два гола. На самых последних секундах матча гости смогли сравнять счёт – 2:2. «Реал» на выезде переиграл «Альмерию», проигрывая большую часть игрового времени. Однако мадридский клуб сравнял счёт, а чуть позже Давид Алаба забил победный гол первым же касанием после выхода на замену, точно исполнив штрафной удар и установив итоговый счёт — 2:1

Напомним, встреча с «Сельтой» будет первой игрой «Реала» после ухода опорного полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Бразильский футболист ещё не был официально представлен в качестве игрока «красных дьяволов», но оба клуба уже подтвердили, что сделка состоится, а одноклубники Каземиро успели попрощаться с ним.

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