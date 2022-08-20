«Динамо» — «Спартак»: Тюкавин открыл счёт на 26-й минуте после ошибки Умярова
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена» проходит московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. Счёт в матче открыт — 1:0 в пользу московского «Динамо».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему Константин Шаламберидзе (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервным судьёй назначен Игорь Панин (Дмитров). Арбитр VAR — Павел Шадыханов (Москва), его помощник — Илья Елеференко (Москва).
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