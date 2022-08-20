Кухарчук ответил на вопрос об ухудшении результатов «Химок» после ухода Юрана

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 0:3. «Химки» потерпели уже второе поражение подряд после того, как из команды ушёл Сергей Юран, а возглавил её Николай Писарев.



«Реализация моментов сказалась, упустили на стандарте игрока. Рабочий процесс при Писареве, никакого удивления.



После увольнения Юрана плохие результаты? Совокупность факторов, не буду вешать ярлыки. На «Матч ТВ» нам расскажут, кто виноват. Я же не эксперт», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (7) — на девятом месте.