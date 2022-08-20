Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кухарчук ответил на вопрос об ухудшении результатов «Химок» после ухода Юрана

Кухарчук ответил на вопрос об ухудшении результатов «Химок» после ухода Юрана
Комментарии

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 0:3. «Химки» потерпели уже второе поражение подряд после того, как из команды ушёл Сергей Юран, а возглавил её Николай Писарев.

«Реализация моментов сказалась, упустили на стандарте игрока. Рабочий процесс при Писареве, никакого удивления.

После увольнения Юрана плохие результаты? Совокупность факторов, не буду вешать ярлыки. На «Матч ТВ» нам расскажут, кто виноват. Я же не эксперт», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (7) — на девятом месте.

Новость по теме
«Локомотив» разгромил «Химки» и одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022