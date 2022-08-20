Мартинс Перейра — о матче с «Динамо»: думаю, «Спартак» должен выигрывать
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал игру команды в первом тайме матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).
«Да, это было неприятно. Мы давили и продолжим давить. Думаю, мы должны выигрывать. Сложно в каждом матче. Нужно искать ключи к обороне. Мы постараемся это сделать», — сказал Перейра в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Спартак» пропустил на 27-й минуте: с передачей мяча ошибся полузащитник красно-белых Наиль Умяров, отдавший передачу в ноги Константину Тюкавину. Форвард убежал один на один с Александром Селиховым и отправил мяч мимо вратаря гостевой команды.
«Динамо» ведёт к перерыву со счётом 1:0 и набирает в лайв-таблице чемпионата России 12-е место.
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