Мартинс Перейра — о матче с «Динамо»: думаю, «Спартак» должен выигрывать

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал игру команды в первом тайме матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).

«Да, это было неприятно. Мы давили и продолжим давить. Думаю, мы должны выигрывать. Сложно в каждом матче. Нужно искать ключи к обороне. Мы постараемся это сделать», — сказал Перейра в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» пропустил на 27-й минуте: с передачей мяча ошибся полузащитник красно-белых Наиль Умяров, отдавший передачу в ноги Константину Тюкавину. Форвард убежал один на один с Александром Селиховым и отправил мяч мимо вратаря гостевой команды.



«Динамо» ведёт к перерыву со счётом 1:0 и набирает в лайв-таблице чемпионата России 12-е место.