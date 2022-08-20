Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вердеру» в последние минуты матча 3-го тура Бундеслиги

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на последних минутах проиграла «Вердеру», пропустив три гола в самой концовке встречи — 3:2.
Свой первый гол хозяева забили под конец первого тайма – на второй добавленной минуте к основному времени отличился полузащитник Юлиан Брандт с передачи капитана команды Марко Ройса. На 77-й минуте отличился крайний защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 89-й минуте «Вердер» смог сократить отставание — гол забил Ли Бьюкенен. Затем полузащитник гостей Николас Шмидт сравнял счёт на третьей добавленной арбитром минуте матча, а в последние секунды встречи «Вердер» смог вырвать победу у «Боруссии» с помощью гола Оливера Бёрка — 3:2.
После проведённой встречи у «Боруссии» остаётся в активе шесть очков, а «Вердер» впервые побеждает в чемпионате и набирает пять очков. В следующем туре «Боруссия» сыграет на выезде с «Гертой», а «Вердер» дома примет «Айнтрахт».
- 20 августа 2022
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:54
-
19:54
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:27
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:38
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:15
-
18:09
-
18:09
-
18:00
-
18:00