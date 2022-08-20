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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вердеру» в последние минуты матча 3-го тура Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вердеру» в последние минуты матча 3-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на последних минутах проиграла «Вердеру», пропустив три гола в самой концовке встречи — 3:2.

Свой первый гол хозяева забили под конец первого тайма – на второй добавленной минуте к основному времени отличился полузащитник Юлиан Брандт с передачи капитана команды Марко Ройса. На 77-й минуте отличился крайний защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 89-й минуте «Вердер» смог сократить отставание — гол забил Ли Бьюкенен. Затем полузащитник гостей Николас Шмидт сравнял счёт на третьей добавленной арбитром минуте матча, а в последние секунды встречи «Вердер» смог вырвать победу у «Боруссии» с помощью гола Оливера Бёрка — 3:2.

После проведённой встречи у «Боруссии» остаётся в активе шесть очков, а «Вердер» впервые побеждает в чемпионате и набирает пять очков. В следующем туре «Боруссия» сыграет на выезде с «Гертой», а «Вердер» дома примет «Айнтрахт».

Германия - Бундеслига. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Вердер
Бремен
1:0 Брандт – 45+2'   2:0 Геррейру – 77'   2:1 Бьюкенен – 89'   2:2 Шмидт – 90+3'   2:3 Бёрк – 90+5'
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