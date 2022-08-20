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Томас Цорн отреагировал на слухи о его увольнении из «Локомотива»

Томас Цорн отреагировал на слухи о его увольнении из «Локомотива»
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн назвал слухами информацию о своём увольнении из московской команды.

«Мой уход — это слухи, нам это от РЖД не передавалось. Я чувствую кредит доверия к нам. Насколько он большой? Мы работаем на благо клуба, выполняем те задачи, которые нам поставлены. Мы пытаемся выстроить вертикаль клуба, структуру, игру, и понятно, что тот сезон был сезоном больших перестановок, они продолжаются, к тому же у нас есть травмы, продажи. Решения о своём будущем принимать не мне, мы работаем со всей совестью, чтобы радовать болельщиков и добавить высоких результатов», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В июле 2021 года Цорн был назначен техническим директором «Локомотива», в ноябре того же года он получил должность спортивного директора.

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