Томас Цорн отреагировал на слухи о его увольнении из «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн назвал слухами информацию о своём увольнении из московской команды.
«Мой уход — это слухи, нам это от РЖД не передавалось. Я чувствую кредит доверия к нам. Насколько он большой? Мы работаем на благо клуба, выполняем те задачи, которые нам поставлены. Мы пытаемся выстроить вертикаль клуба, структуру, игру, и понятно, что тот сезон был сезоном больших перестановок, они продолжаются, к тому же у нас есть травмы, продажи. Решения о своём будущем принимать не мне, мы работаем со всей совестью, чтобы радовать болельщиков и добавить высоких результатов», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В июле 2021 года Цорн был назначен техническим директором «Локомотива», в ноябре того же года он получил должность спортивного директора.
- 20 августа 2022
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:54
-
19:54
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:27
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:38
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:15
-
18:09
-
18:09
-
18:00
-
18:00