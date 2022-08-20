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Цорн: по факту «Локо» оттолкнулся ото дна. Хорошо оттолкнулся

Цорн: по факту «Локо» оттолкнулся ото дна. Хорошо оттолкнулся
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал разгромную победу железнодорожников над подмосковными «Химками» со счётом 3:0.

«Оттолкнулся ли «Локомотив» ото дна? По факту да. Мы были на 13-м месте до этой игры. Надеюсь, оттолкнулись, и оттолкнулись хорошо», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» после сегодняшней встречи набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» с семью очками находятся на девятом месте. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 28 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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