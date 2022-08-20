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Цорн ответил на вопрос, закрыто ли трансферное окно для «Локомотива»

Цорн ответил на вопрос, закрыто ли трансферное окно для «Локомотива»
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал замену Изидора в матче железнодорожников с подмосковными «Химками», в котором они победили со счётом 3:0, а также прокомментировал активность команды на трансферном рынке.

«Сегодня мы были вынуждены заменить Изидора, чтобы усилить оборону. Это связано только с этим. Так что всё хорошо. Никак не связано с физикой.

Закрыто ли ТО для «Локомотива»? Нет. Мы ищем усиление», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» после сегодняшней встречи набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» с семью очками находятся на девятом месте. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 28 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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