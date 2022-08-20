Цорн ответил на вопрос, закрыто ли трансферное окно для «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал замену Изидора в матче железнодорожников с подмосковными «Химками», в котором они победили со счётом 3:0, а также прокомментировал активность команды на трансферном рынке.
«Сегодня мы были вынуждены заменить Изидора, чтобы усилить оборону. Это связано только с этим. Так что всё хорошо. Никак не связано с физикой.
Закрыто ли ТО для «Локомотива»? Нет. Мы ищем усиление», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Локомотив» после сегодняшней встречи набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» с семью очками находятся на девятом месте. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 28 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
Алаев единогласно выбран президентом РПЛ на 5 лет
- 20 августа 2022
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:54
-
19:54
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:27
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:38
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:15
-
18:09
-
18:09
-
18:00
-
18:00