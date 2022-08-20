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«Лестер» дома уступил «Саутгемптону» в матче 3-го тура АПЛ

«Лестер» дома уступил «Саутгемптону» в матче 3-го тура АПЛ
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» дома принимал «Саутгемптон». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

«Лисы» первыми отличились по ходу встречи – на 54-й минуте забил полузащитник Джеймс Мэддисон. На 68-й минуте «святые» смогли сравнять счёт благодаря усилиям нападающего Че Адамса. В концовке встречи, уже на 84-й минуте, Че Адамс оформил дубль и принёс своей команде победу, установив итоговый счёт игры – 2:1.

После трёх матчей у «Лестера» в активе всего одно очко. В следующем туре они сыграют с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». «Саутгемптон» набрал уже четыре очка. Через неделю они принимают дома «Манчестер Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Мэддисон – 54'   1:1 Адамс – 68'   1:2 Адамс – 84'
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