«Лестер» дома уступил «Саутгемптону» в матче 3-го тура АПЛ

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» дома принимал «Саутгемптон». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.



«Лисы» первыми отличились по ходу встречи – на 54-й минуте забил полузащитник Джеймс Мэддисон. На 68-й минуте «святые» смогли сравнять счёт благодаря усилиям нападающего Че Адамса. В концовке встречи, уже на 84-й минуте, Че Адамс оформил дубль и принёс своей команде победу, установив итоговый счёт игры – 2:1.



После трёх матчей у «Лестера» в активе всего одно очко. В следующем туре они сыграют с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». «Саутгемптон» набрал уже четыре очка. Через неделю они принимают дома «Манчестер Юнайтед».