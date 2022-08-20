«Динамо» одержало первую победу в пяти последних матчах со «Спартаком»
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«Динамо» прервало серию неудачных матчей со «Спартаком». В матче 6-го тура РПЛ бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 1:0.
«Динамо» одержало первую победу в пяти последних матчах со «Спартаком». В предыдущих четырёх встречах «Спартак» одержал три победы, а ещё один матч закончился ничьей.
На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.
«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.
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