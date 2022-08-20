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«Динамо» впервые с 2018 года обыграло «Спартак» в чемпионате России

«Динамо» впервые с 2018 года обыграло «Спартак» в чемпионате России
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«Динамо» прервало серию неудачных матчей со «Спартаком». В матче 6-го тура РПЛ бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 1:0.

«Динамо» впервые с 13 мая 2018 года обыграло «Спартак» в розыгрыше чемпионата России. Тогда бело-голубые обыграли соперника со счётом 1:0.

На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции в турнирной таблице.

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