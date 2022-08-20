«Динамо» впервые с 2008 года обыграло дома «Спартак» в чемпионате России

«Динамо» в матче 6-го тура РПЛ обыграло на своём поле «Спартак» со счётом 1:0. Бело-голубые прервали серию неудачных матчей с принципиальным соперником в чемпионатах России. «Динамо» впервые с 2008 года сумело обыграть дома «Спартак» в чемпионате России. Предыдущая победа «Динамо» на своём поле датируется 13 апреля 2008 года. Тогда бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:3.

На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.



«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.