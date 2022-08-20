«Спартак» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне в РПЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился матч 6-го тура РПЛ. «Динамо» принимало «Спартак». Встреча закончилась победой бело-голубых со счётом 1:0, единственный мяч в первом тайме забил Константин Тюкавин.



«Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. Несмотря на поражение, «Спартак» продолжает занимать первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые в шести турах набрали 13 очков. «Динамо» с 12 очками теперь занимает второе место.

На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.



«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.