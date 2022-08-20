Мостовой — о поражении «Спартака» от «Динамо»: это тебе не с «Факелом» и «Уралом» играть

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.



«Матч мне понравился. И те и другие выглядели на твёрдую четвёрку. Многие возникали и говорили, что «Динамо» не то, какое было при Шварце. А почему они не такие? Сейчас те же переобулись и будут говорить, как «Динамо» здорово играет. У «Спартака» было полтора голевых момента, а у «Динамо» три штанги. Но «Спартак» нагнетал, давил, особенно в конце.



Что касается первой за 14 лет победы «Динамо» над «Спартаком» дома, то любая серия имеет свой конец. Сегодня больше повезло «Динамо». Нельзя говорить, что «Спартак» плох или перехваливать «Динамо» — они сыграли нормально. Другое дело, что сегодня у «Динамо» запредельная мотивация: ты играешь со «Спартаком», который тебя недавно в Кубке России выбил. Это не с «Факелом» или «Уралом» играть.



В конце удалился Моро, но ничего страшного. Он накушался физически, потому что в середине было много работы. Эмоционально уже просто прыгнул, и всё. Тюкавин был незаметен — подарок от Умярова и гол. Ясно, что Фернандес лучший игрок. У «Динамо» была хорошая работоспособность. «Спартак» тоже хорошо сыграл, просто была чудовищная ошибка. Если бы второй гол от штанги залетел от Сазонова, то игра бы подошла к концу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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