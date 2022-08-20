Чернов: «Динамо» не удивило, «Спартак» наиграл на победу
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 1:0.
«Динамо» не удивило. «Спартак» наиграл на победу. Нужно ли вспоминать финал и слова Наиля? Думаю, никаких параллелей не надо проводить. Наиль сегодня отлично играл — все это видели. Просто эта помарка, без ошибок футбола не бывает. Безусловно, команда поддержала. Понятно, что в раздевалке он был очень расстроен. Мы подобрали для него слова поддержки. Надеюсь, Наиль будет всех радовать своей игрой и дальше», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.
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