Чернов: «Динамо» не удивило, «Спартак» наиграл на победу

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 1:0.



«Динамо» не удивило. «Спартак» наиграл на победу. Нужно ли вспоминать финал и слова Наиля? Думаю, никаких параллелей не надо проводить. Наиль сегодня отлично играл — все это видели. Просто эта помарка, без ошибок футбола не бывает. Безусловно, команда поддержала. Понятно, что в раздевалке он был очень расстроен. Мы подобрали для него слова поддержки. Надеюсь, Наиль будет всех радовать своей игрой и дальше», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.