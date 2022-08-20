Чернов отреагировал на жеребьёвку Кубка России. «Спартак» и «Зенит» сыграют в одной группе

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о жеребьёвке Кубка России. Красно-белые сыграют в одной группе с «Зенитом».
«Как зрители могут устать от таких матчей, как «Спартак» — «Зенит»? Наоборот — это всем в плюс. Безусловно, хочется играть против хороших команд, и «Зенит» — не исключение. Будет больше матчей такого качества и накала. Не много ли пять матчей с «Зенитом»? Нет. Сейчас все без еврокубков. Наоборот — все хотят играть с хорошими командами, а «Зенит» — отличная команда. Думаю, все будут только рады», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 20 августа, «Спартак» в матче 6-го тура РПЛ уступил «Динамо» со счётом 0:1. «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.
- 20 августа 2022
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