Николсон ответил на вопрос, останется ли он в «Спартаке»
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон после сегодняшней встречи со столичным «Спартаком», в которой его команда проиграла со счётом 1:0, прокомментировал информацию о том, что в скором будущем он может покинуть стан красно-белых.
«Остаюсь ли я в «Спартаке»? «Спартак» — это мой дом. «Спартак» был сегодня лучше «Динамо», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После прошедшей встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с командой «Пари Нижний Новгород» 27 августа. «Спартак» в этот же день отправится в гости к воронежскому «Факелу».
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