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Умяров: неправильно реагировать на ошибку убиваясь. Завтра продолжим с новыми силами

Умяров: неправильно реагировать на ошибку убиваясь. Завтра продолжим с новыми силами
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на свою ошибку в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1). Неточный пас хавбека стал решающим в московском дерби.

«Бывают игры, когда ты не забиваешь. Так случается. Нужно это перебороть в себе. Неправильно реагировать на ошибку, стоя убитым. Самое главное — сегодня вечером попереживать, а завтра с новыми силами продолжать прогрессировать и стремиться к вершине», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

22-летний Умяров в семи матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями на своих партнёров. «Спартак» с 13 очками продолжает оставаться лидером чемпионата РПЛ. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Факелом».

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