Рыбус рассказал о состоянии после восстановления от травмы

Полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус после сегодняшней встречи со столичным «Динамо», в которой его команда проиграла со счётом 1:0, высказался о своём восстановления после травмы.



«Чувствую себя нормально. Два дня занимаюсь с командой. Сейчас уже готов. Что касается следующей игры, то если тренер выпустит, то увидите на поле. Понятно, что две недели я пропустил, только два дня тренировался. Надо ещё набирать форму, ещё работать, и к следующей игре буду на 100% готов», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После прошедшей встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции. «Динамо» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 августа». «Спартак» в этот же день отправится в гости к воронежскому «Факелу».