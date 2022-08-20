Рыбус: «Спартак» провёл шикарный первый тайм. Счёт с «Динамо» не по делу

Полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус после сегодняшней встречи со столичным «Динамо», в которой его команда проиграла со счётом 1:0, высказался об игре команды.



«Очень хороший матч провели ребята. Шикарный первый тайм. Счёт не по делу. По самой игре мы должны быть довольны: много моментов создавали, хорошо играли в прессинг — сегодня просто не повезло. Нам не надо расстраиваться, надо продолжать так же играть», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После прошедшей встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 августа. «Спартак» в этот же день отправится в гости к воронежскому «Факелу».