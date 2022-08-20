Соболев ответил на вопрос, сможет ли он сыграть в следующем матче «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что сможет принять участие в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

«Да, всё хорошо со здоровьем. К следующему матчу готов буду», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

25-летний Соболев в семи матчах нынешнего сезона забил один гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Матч «Факел» — «Спартак» состоится 27 августа на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Сегодня, 20 августа, красно-белые в гостевом матче уступили с минимальным счётом московскому «Динамо», но промежуточно остались на первом месте турнирной таблицы чемпионата России по футболу.