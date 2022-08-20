Соболев — о первом поражении «Спартака»: не ошибается тот, кто ничего не делает

Футболист «Спартака» Александр Соболев прокомментировал первое поражение московской команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Оно пришлось на матч с «Динамо» (0:1) в 6-м туре.
«Как в команде восприняли первое поражение за шесть туров? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Нормально всё, идём дальше», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Спартак» начал сезон в чемпионате России с ничьей с «Ахматом» (1:1), а затем одержал четыре победы подряд над «Краснодаром» (4:1), «Оренбургом» (4:1), «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0). Благодаря такой серии команда Гильермо Абаскаля с 13 очками возглавила турнирную таблицу чемпионата, но по итогам шестого тура может уступить первую строчку «Ростову», «Зениту» и ЦСКА.
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