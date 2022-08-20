Джикия: по игре «Спартак» заслужил победу больше «Динамо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась победой бело-голубых со счётом 1:0.
«Не забили голы — это объективно. Не реализовали свои моменты. Что касается соперника, то, судя по игре, мы больше заслуживали победу. Но в футболе такое бывает. Они воспользовались нашей ошибкой, а затем играли по счёту. Ожидал ли, что «Динамо» будет осторожно играть? Да», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.
«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.
- 20 августа 2022
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