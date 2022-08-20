Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после сегодняшней встречи со столичным «Спартаком», в которой его команда выиграла со счётом 1:0, прокомментировал итоговый исход матча.



«28% владения мячом? А результат — 1:0. Об этом статистика не говорит? Как вы это воспринимаете? Ощущение, что мы обсуждаем только негатив.



«Динамо» — новая команда. Мы меняемся, нам приходится искать подходы к нашей обойме. Конечно, я предпочту больше владеть мячом, но владение — не наш козырь. Наша игра — быстрый и агрессивный футбол. Но я доволен сегодняшним результатом. Горд за команду и ту работу, которую мы проделали. Впереди ждёт ещё больше работы. Потенциал есть, в команде должны ещё появиться новички», — передаёт слова Йокановича с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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