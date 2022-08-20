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Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Динамо»

Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

«Нельзя не сказать о неиспользованных моментах, которые мы создали. Команда вложила душу в игру, бились до последней минуты. Соперник заблокировал больше 20 ударов, подали 14 угловых. Футбол бывает таким, тем не менее мы должны идти дальше по нашему пути. Этот матч должен стать очень хорошим уроком, который даст понять, что важно не дарить такие подарки. Мы должны с достоинством продолжать идти дальше», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.

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