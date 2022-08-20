Чилийская модель копит на футбольный клуб, продавая фото и видео на Onlyfans

Бывшая чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес намерена приобрести футбольный клуб «О’Хиггинс». Владельцы команды из города Ранкагуа готовы расстаться с ней за € 20 млн, однако нынешнему президенту чилийского клуба Рикардо Абумоору не нравится идея его продажи модели и он не хочет вести с ней переговоры.
Чавес через соцсети обвинила Абумоора в дискриминации, заявив, что тот не хочет начинать переговоры из-за её пола и съёмках в Playboy.
«Абумоор говорил, что клуб выставлен на продажу, и он хотел бы, чтобы «О’Хиггинс» остался в руках людей из региона. Он заявил о готовности продать команду, но теперь, когда я хочу его купить, мне говорят, что они не будут вести переговоры. Это с тем, что я уверена в способностях дать этому клубу больше, чем Абумоор и его семья. Всё потому, что я представляю этот регион, и я – настоящий болельщик «О’Хиггинса», а они – нет.
Его больше волнует, что девушка хочет купить его команду. Он выставляет её на продажу, но дискриминирует покупателей. А ведь я реально могу собрать нужные деньги. Это настоящий позор! Семья Абумоора проявляет акт дискриминации, закрывая возможность для меня его купить. Они делают это лишь потому, что я – женщина, работавшая в Playboy», — сказала Чавес.
На конец июля Чавес собрала около € 5 млн, продавая эротический контент на Onlyfans.
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