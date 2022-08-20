«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Виталити – Дин Корт» состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» дома принимал лондонский «Арсенал». Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гости активно начали игру. Уже на 5-й минуте полузащитник «канониров Мартин Эдегор вывел свою команду вперёд. Через 6 минут норвежец забил ещё один гол с передачи нападающего Габриэла Жесуса. На 54-й минуте защитник Вильям Салиба сумел укрепить преимущество «Арсенала», ассистировал ему Гранит Джака. Финальный свисток арбитра сигнализировал итоговый счёт 3:0 в пользу лондонской команды.
После этого матча «Арсенал» набирает 9 очков и временно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. У «Борнмута» остаётся три очка, с ними они временно опускаются на 14-ю строчку.
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