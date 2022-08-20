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«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ

«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Виталити – Дин Корт» состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» дома принимал лондонский «Арсенал». Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гости активно начали игру. Уже на 5-й минуте полузащитник «канониров Мартин Эдегор вывел свою команду вперёд. Через 6 минут норвежец забил ещё один гол с передачи нападающего Габриэла Жесуса. На 54-й минуте защитник Вильям Салиба сумел укрепить преимущество «Арсенала», ассистировал ему Гранит Джака. Финальный свисток арбитра сигнализировал итоговый счёт 3:0 в пользу лондонской команды.

После этого матча «Арсенал» набирает 9 очков и временно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. У «Борнмута» остаётся три очка, с ними они временно опускаются на 14-ю строчку.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 5'   0:2 Эдегор – 11'   0:3 Салиба – 54'
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