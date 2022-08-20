Экс-советник Федуна Камоцци: дерби было странное. Матч с «Факелом» — самый важный

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями от столичного дерби. Встреча «Спартака» и «Динамо» закончилась победой бело-голубых со счётом 1:0.



«Это был странный матч, такое случается во время чемпионата. Следующий матч с «Факелом» — самый важный. Надеюсь, «Спартак» победит», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После прошедшей встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции чемпионата. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Пари Нижним Новгородом» 27 августа. «Спартак» в этот же день отправится в гости к воронежскому «Факелу».