Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лейпциг» Доминико Тедеско проиграл «Униону» в матче 3-го тура Бундселиги

«Лейпциг» Доминико Тедеско проиграл «Униону» в матче 3-го тура Бундселиги
Комментарии

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» состоялся матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Лейпциг» гостил у «Униона». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.

Хозяева встречи первыми вошли в игру. На 32-й минуте забил Теозон-Жордан Сибачо, а через шесть минут преимущество своей команды укрепил Шеральдо Бекер. Гости смогли ответить только одним забитым мячом – на 83-й минуте отличился Вилли Орбан. Финальный свисток арбитр сигнализировал победу «Униона» — 2:1.

После трёх проведённых матчей в активе «Лейпцига» всего два набранных очка. В следующем туре они дома примут «Вольфсбург». «Унион» набрал семь очков и временно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. В следующем матче он сыграет на выезде с «Шальке-04».

Германия - Бундеслига. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Сибачо – 32'   2:0 Бекер – 38'   2:1 Орбан – 83'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022