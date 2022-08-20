«Лейпциг» Доминико Тедеско проиграл «Униону» в матче 3-го тура Бундселиги

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» состоялся матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Лейпциг» гостил у «Униона». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.
Хозяева встречи первыми вошли в игру. На 32-й минуте забил Теозон-Жордан Сибачо, а через шесть минут преимущество своей команды укрепил Шеральдо Бекер. Гости смогли ответить только одним забитым мячом – на 83-й минуте отличился Вилли Орбан. Финальный свисток арбитр сигнализировал победу «Униона» — 2:1.
После трёх проведённых матчей в активе «Лейпцига» всего два набранных очка. В следующем туре они дома примут «Вольфсбург». «Унион» набрал семь очков и временно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. В следующем матче он сыграет на выезде с «Шальке-04».
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