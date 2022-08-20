Сериа А: «Торино» не сумел переиграть «Лацио», «Удинезе» в меньшинстве удержал ничью

Сегодня состоялись два матча 2-го тура итальянской Серии А. В первом «Торино» без травмированного Алексея Миранчука дома играл с римским «Лацио», а во втором «Удинезе» принимал «Салернитану».
В своей встрече «Торино» по статистике во многом переиграл команду Маурицио Сарри. Несмотря на это, «орлы» смогли нанести всего два удара в створ при одном у «быков». Стоит отметить, что атакующий полузащитник «Торино» Никола Влашич провёл на поле всю игру. Итоговый счёт матча – 0:0.
«Удинезе» дома играл против «Салернитаны». Команды и здесь не смогли поразить ворота друг друга. Кроме того, в середине встречи удалился крайний защитник хозяев Патрисио Перес, получив прямую красную карточку. Несмотря на это, «Салернитана» не смогла поразить ворота «Удинезе», поэтому встреча закончилась со счётом 0:0.
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