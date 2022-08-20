Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сериа А: «Торино» не сумел переиграть «Лацио», «Удинезе» в меньшинстве удержал ничью

Сериа А: «Торино» не сумел переиграть «Лацио», «Удинезе» в меньшинстве удержал ничью
Комментарии

Сегодня состоялись два матча 2-го тура итальянской Серии А. В первом «Торино» без травмированного Алексея Миранчука дома играл с римским «Лацио», а во втором «Удинезе» принимал «Салернитану».

В своей встрече «Торино» по статистике во многом переиграл команду Маурицио Сарри. Несмотря на это, «орлы» смогли нанести всего два удара в створ при одном у «быков». Стоит отметить, что атакующий полузащитник «Торино» Никола Влашич провёл на поле всю игру. Итоговый счёт матча – 0:0.

Италия - Серия А. 2-й тур
20 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим

«Удинезе» дома играл против «Салернитаны». Команды и здесь не смогли поразить ворота друг друга. Кроме того, в середине встречи удалился крайний защитник хозяев Патрисио Перес, получив прямую красную карточку. Несмотря на это, «Салернитана» не смогла поразить ворота «Удинезе», поэтому встреча закончилась со счётом 0:0.

Италия - Серия А. 2-й тур
20 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 0
Салернитана
Салерно
Удаления: Перес – 45+4' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022