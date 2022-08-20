«Сельта» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 2-го тура испанской Ла Лиги

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго местная «Сельта» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги сыграет с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Винисиус, Бензема.

«Сельта»: Маркесин, Мальо, Айду, Унай, Галан, Тапиа, Бельтран, Оскар, Серви, Пасьенса, Аспас.

В 1-м туре «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1), а «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2). Предлагаем вниманию обзоры этих матчей:

Видеообзор. «Альмерия» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

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Видеообзор. «Сельта» — «Эспаньол». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур: