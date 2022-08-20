«Сельта» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 2-го тура испанской Ла Лиги

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго местная «Сельта» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги сыграет с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Винисиус, Бензема.
«Сельта»: Маркесин, Мальо, Айду, Унай, Галан, Тапиа, Бельтран, Оскар, Серви, Пасьенса, Аспас.
В 1-м туре «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1), а «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2). Предлагаем вниманию обзоры этих матчей:
Видеообзор. «Альмерия» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Видеообзор. «Сельта» — «Эспаньол». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
- 20 августа 2022
-
22:54
-
22:53
-
22:47
-
22:46
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:23
-
22:12
-
22:01
-
21:54
-
21:40
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:33
-
20:31