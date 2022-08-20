Дубль Иглесиаса с пенальти принёс «Бетису» победу над «Мальоркой». Видео

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка местная «Мальорка» в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу принимала «Бетис». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на девятой минуте открыл нападающий гостей Борха Иглесиас, реализовавший пенальти.
Иглесиас уверенно реализует пенальти. Видеоролик:
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На 56-й минуте Ведат Муричи, откликнувшийся на передачу Ли Кан Ина сравнял счёт.
Муричи забивает с блестящей передачи Кан Ина. Видеоролик:
Однако на 73-й минуте у Иглесиаса возникла вторая возможность пробить пенальти, которой он воспользовался, и принёс «Бетису» победу.
Иглесиас реализует еще один пенальти. Видеоролик:
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