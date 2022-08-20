Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Иглесиаса с пенальти принёс «Бетису» победу над «Мальоркой». Видео

Дубль Иглесиаса с пенальти принёс «Бетису» победу над «Мальоркой». Видео
Комментарии

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка местная «Мальорка» в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу принимала «Бетис». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на девятой минуте открыл нападающий гостей Борха Иглесиас, реализовавший пенальти.

Иглесиас уверенно реализует пенальти. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 56-й минуте Ведат Муричи, откликнувшийся на передачу Ли Кан Ина сравнял счёт.

Муричи забивает с блестящей передачи Кан Ина. Видеоролик:

Однако на 73-й минуте у Иглесиаса возникла вторая возможность пробить пенальти, которой он воспользовался, и принёс «Бетису» победу.

Иглесиас реализует еще один пенальти. Видеоролик:

Испания - Примера. 2-й тур
20 августа 2022, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Иглесиас – 9' (пен)   1:1 Муричи – 56'   1:2 Иглесиас – 73' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022