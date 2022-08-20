Хави ответил на вопрос о возможном уходе Депая и Обамеянга из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи, согласно которым команду могут покинуть нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Мемфис Депай. Ранее сообщалось, что Депай может перейти в «Ювентус», а Обамеянг — в «Челси».
«Рынок закрывается 31 августа. Посмотрим, как всё сложится. Ни Обамеянг, ни Мемфис не ушли из команды. Мы можем их задействовать в следующем матче. Обамеянг может сыграть важную роль в матче с «Реалом Сосьедад». Но мы посмотрим на обстоятельства.
Если у нас будут предложения по ним, то мы их изучим», — цитирует Хави Mirror.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова избавляться от игроков, чтобы регистрировать новичков. Известно о финансовых проблемах каталонского клуба, который задействует все возможные способы для улучшения ситуации.
- 20 августа 2022
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