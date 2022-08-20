Кейн прокомментировал исторический гол за «Тоттенхэм»
Поделиться
Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал очередной гол в АПЛ. Он помог своей команде обыграть «Вулверхэмптон» в матче 3-го тура АПЛ со счётом 1:0. Кейн забил 185-й гол в АПЛ за «Тоттенхэм». Он побил рекорд экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в английской Премьер-лиге за один клуб.
«Это были фантастические 9-10 лет в АПЛ. Надеюсь, что меня впереди ждут ещё много таких лет. Я люблю забивать. Но главное — побеждать. Отмечу ребят, они проделали большую работу.
Нам нужно лучше начинать матчи. Нам нужно прибавлять. Но признак хорошей команды — умение побеждать даже когда не удаётся сыграть в лучший футбол», — приводит слова Кейна BBC.
«Тоттенхэм» в трёх турах АПЛ набрал семь очков.
Комментарии
- 20 августа 2022
-
22:54
-
22:53
-
22:47
-
22:46
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:23
-
22:12
-
22:01
-
21:54
-
21:40
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:33
-
20:31
Партнерский контент