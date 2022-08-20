Кейн прокомментировал исторический гол за «Тоттенхэм»

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал очередной гол в АПЛ. Он помог своей команде обыграть «Вулверхэмптон» в матче 3-го тура АПЛ со счётом 1:0. Кейн забил 185-й гол в АПЛ за «Тоттенхэм». Он побил рекорд экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в английской Премьер-лиге за один клуб.



«Это были фантастические 9-10 лет в АПЛ. Надеюсь, что меня впереди ждут ещё много таких лет. Я люблю забивать. Но главное — побеждать. Отмечу ребят, они проделали большую работу.



Нам нужно лучше начинать матчи. Нам нужно прибавлять. Но признак хорошей команды — умение побеждать даже когда не удаётся сыграть в лучший футбол», — приводит слова Кейна BBC.

«Тоттенхэм» в трёх турах АПЛ набрал семь очков.