«Сельта» — «Реал»: Бензема открыл счёт на 14-й минуте хладнокровным ударом с пенальти

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго местная «Сельта» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги играет с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск.

На 14-й минуте нападающих гостей Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR.

Бензема уверенно реализует пенальти. Видеоролик:

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Напомним стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Винисиус, Бензема.



«Сельта»: Маркесин, Мальо, Айду, Унай, Галан, Тапиа, Бельтран, Оскар, Серви, Пасьенса, Аспас.

В онлайн-таблице чемпионата Испании «Реал» поднялся на третью строчку турнирной таблицы с шестью очками. «Сельта» с одним очком остаётся на 11-й позиции.