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Сериа А: «Интер» и «Сассуоло» победили в домашних встречах

Сериа А: «Интер» и «Сассуоло» победили в домашних встречах
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Сегодня завершились ещё два матча 2-го тура итальянской Серии А. В первой встрече «Интер» дома принимал «Специю», а «Сассуоло» в родных стенах играл против «Лечче».

«Интер» забил первый гол на 35-й минуте встречи – отличился форвард Лаутаро Мартинес с голевой передачи бельгийца Ромелу Лукаку. На 52-й минуте хозяева увеличили преимущество благодаря голу Хакана Чалханоглу, а на 82-й Хоакин Корреа с передачи нападающего Эдина Джеко установил итоговый счёт встречи – 3:0.

Италия - Серия А. 2-й тур
20 августа 2022, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Специя
Специя
1:0 Мартинес – 35'   2:0 Чалханоглу – 52'   3:0 Корреа – 82'

В другом матче хозяева победили соперника не так крупно. «Сассуоло» смог забить в ворота «Лечче» только один мяч – на 40-й минуте отличился капитан команды Доменико Берарди, благодаря чему принёс своей команде победу со счётом 1:0.

Италия - Серия А. 2-й тур
20 августа 2022, суббота. 21:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Берарди – 39'
Комментарии
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