Сериа А: «Интер» и «Сассуоло» победили в домашних встречах

Сегодня завершились ещё два матча 2-го тура итальянской Серии А. В первой встрече «Интер» дома принимал «Специю», а «Сассуоло» в родных стенах играл против «Лечче».



«Интер» забил первый гол на 35-й минуте встречи – отличился форвард Лаутаро Мартинес с голевой передачи бельгийца Ромелу Лукаку. На 52-й минуте хозяева увеличили преимущество благодаря голу Хакана Чалханоглу, а на 82-й Хоакин Корреа с передачи нападающего Эдина Джеко установил итоговый счёт встречи – 3:0.

В другом матче хозяева победили соперника не так крупно. «Сассуоло» смог забить в ворота «Лечче» только один мяч – на 40-й минуте отличился капитан команды Доменико Берарди, благодаря чему принёс своей команде победу со счётом 1:0.