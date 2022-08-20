Сериа А: «Интер» и «Сассуоло» победили в домашних встречах
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Сегодня завершились ещё два матча 2-го тура итальянской Серии А. В первой встрече «Интер» дома принимал «Специю», а «Сассуоло» в родных стенах играл против «Лечче».
«Интер» забил первый гол на 35-й минуте встречи – отличился форвард Лаутаро Мартинес с голевой передачи бельгийца Ромелу Лукаку. На 52-й минуте хозяева увеличили преимущество благодаря голу Хакана Чалханоглу, а на 82-й Хоакин Корреа с передачи нападающего Эдина Джеко установил итоговый счёт встречи – 3:0.
Италия - Серия А. 2-й тур
20 августа 2022, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Специя
Специя
1:0 Мартинес – 35' 2:0 Чалханоглу – 52' 3:0 Корреа – 82'
В другом матче хозяева победили соперника не так крупно. «Сассуоло» смог забить в ворота «Лечче» только один мяч – на 40-й минуте отличился капитан команды Доменико Берарди, благодаря чему принёс своей команде победу со счётом 1:0.
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