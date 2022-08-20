«Такое чувство, что бредит». Карпин ответил на слова ростовского министра спорта

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна. Ранее он связал упавшую посещаемость «Ростов Арены» с пандемией коронавируса, а не с введением системы Fan ID. Также министр говорил, что люди отвыкли ходить на футбол.



«По поводу Fan ID я уже сказал всё. Что касается слов министра, то сколько народа ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были. Когда министр спорта Ростовской области Аракелян, то лучше всего цитата подходит из фильма: «Когда он говорит, то такое чувство, что бредит». Что тут ещё сказать, если это бред?» — приводит «РБ Спорт» слова Карпина, сказанные на пресс-конференции.

Сегодня, 20 августа, «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ (2:2).