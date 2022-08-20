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«Такое чувство, что бредит». Карпин ответил на слова ростовского министра спорта

«Такое чувство, что бредит». Карпин ответил на слова ростовского министра спорта
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна. Ранее он связал упавшую посещаемость «Ростов Арены» с пандемией коронавируса, а не с введением системы Fan ID. Также министр говорил, что люди отвыкли ходить на футбол.

«По поводу Fan ID я уже сказал всё. Что касается слов министра, то сколько народа ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были. Когда министр спорта Ростовской области Аракелян, то лучше всего цитата подходит из фильма: «Когда он говорит, то такое чувство, что бредит». Что тут ещё сказать, если это бред?» — приводит «РБ Спорт» слова Карпина, сказанные на пресс-конференции.

Сегодня, 20 августа, «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ (2:2).

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