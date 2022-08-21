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«Сельта» — «Реал»: Винисиус забил третий мяч гостей

«Сельта» — «Реал»: Винисиус забил третий мяч гостей
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго местная «Сельта» в рамках 2-го тура испанской Ла Лиги играет с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск.

На 14-й минуте нападающий гостей Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR. На 23-й форвард Яго Аспас сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар. На 42-й минуте Лука Модрич точным ударом из-за пределов штрафной вновь вывел мадридский клуб вперёд. На 56-й Винисиус Жуниор забил третий мяч «Реала».

Винисиус реализует умную передачу Модрича. Видеоролик:

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