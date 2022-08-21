Клопп — о забастовках болельщиков «МЮ»: если игру перенесут, нам должны присвоить 3 очка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» прокомментировал забастовки болельщиков «красных дьяволов» против нынешних владельцев клуба, что может помешать проведению встречи.



«Очень надеюсь, что этого не произойдёт (переноса встречи. – Прим. «Чемпионата»). Но если это произойдёт, я думаю, мы должны получить три очка. Мы не имеем никакого отношения к ситуации. И если болельщики хотят, чтобы игра не состоялась, мы не можем просто перестроить игру и вписать её куда-нибудь в невероятно напряжённый сезон.



Не думаю, что это случится, и я очень надеюсь, что этого не случится. Люди говорят нам, что у нас всё в порядке, мы идём туда, играем матч и, я надеюсь, возвращаемся домой. Но в такой ситуации всегда другая команда должна получать очки, потому что они не имеют к этому никакого отношения», – приводит слова Клоппа издание The Guardian.

Напомним, в мае 2021 года встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» была отложена из-за забастовок болельщиков манкунианцев против семьи Глейзеров, после чего игру перенесли на более поздний срок. В отложенной встрече «Ливерпуль» выиграл со счётом 4:2.

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