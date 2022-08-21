Роберто Фернандес оценил, насколько эмоциональной была игра со «Спартаком»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 6-го тура чемпионата России.



«Хочу поблагодарить всех своих одноклубников за эту отличную победу. Я знаю, что мы не побеждали «Спартак» дома в чемпионате на протяжении 14 лет. Хорошо, что сегодня удалось это исправить. Все ребята старались, выложились на сто процентов. На тренировках мы усердно готовились, и слава Богу, что смогли победить. Это была очень эмоциональная игра, что неудивительно для дерби. Сегодняшняя победа – заслуга всей команды, а не только моя», – приводит слова Фернандеса официальный сайт «Динамо» из послематчевого интервью футболиста в эфире телеканала «Матч».



«Динамо» одержало победу в московском дерби благодаря голу Константина Тюкавина на 27-й минуте. Последние минуты встречи подопечные Славиши Йокановича провели в меньшинстве после удаления Николы Моро.