Роберто Фернандес оценил, насколько эмоциональной была игра со «Спартаком»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 6-го тура чемпионата России.
«Хочу поблагодарить всех своих одноклубников за эту отличную победу. Я знаю, что мы не побеждали «Спартак» дома в чемпионате на протяжении 14 лет. Хорошо, что сегодня удалось это исправить. Все ребята старались, выложились на сто процентов. На тренировках мы усердно готовились, и слава Богу, что смогли победить. Это была очень эмоциональная игра, что неудивительно для дерби. Сегодняшняя победа – заслуга всей команды, а не только моя», – приводит слова Фернандеса официальный сайт «Динамо» из послематчевого интервью футболиста в эфире телеканала «Матч».
«Динамо» одержало победу в московском дерби благодаря голу Константина Тюкавина на 27-й минуте. Последние минуты встречи подопечные Славиши Йокановича провели в меньшинстве после удаления Николы Моро.
- 21 августа 2022
-
01:39
-
01:28
-
01:18
-
01:04
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 20 августа 2022
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:43
-
23:35
-
23:29
-
23:25
-
23:19
-
23:14
-
23:12
-
22:54
-
22:53
-
22:47
-
22:46
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:23
-
22:12