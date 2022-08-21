Абаскаль назвал минимальное поражение в матче с «Динамо» хорошим уроком для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль кратко резюмировал исход противостояния с «Динамо» в рамках шестого тура чемпионата России.
«Этот матч станет очень хорошим уроком, чтобы понять, насколько важно не делать такие подарки другой команде. «Динамо» играло очень низко, а после гола это стало еще более очевидно. Таков был выбор соперника. В концовке он тянул время, что нормально в такой ситуации, а нам не хватило свежести.
Наши игроки имели много «стандартов», но не смогли этим воспользоваться. Значит, в завершении мы должны быть четче, сконцентрированнее, точнее. Нужно быть лучше. С тем отношением, которое я вижу у ребят, уверен: так и будет», – цитирует Абаскаля официальный сайт «Спартака».
В субботу, 20 августа, «Динамо» одержало победу в московском дерби благодаря голу Константина Тюкавина на 27-й минуте. Последние минуты встречи подопечные Славиши Йокановича провели в меньшинстве после удаления Николы Моро.
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