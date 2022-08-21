«Соперник ничего не создал». Зинченко оценил победу «Арсенала» над «Борнмутом»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался об удачном старте «Арсенала» в АПЛ и победе над «Борнмутом».
«Прекрасное чувство, когда набираешь три очка. И при этом мы не пропустили ни одного гола. Всегда важно забить в начале матча, потому что первый гол придаёт уверенности, помогает управлять игрой. Что мы и сделали. Провели хороший матч, особенно первый тайм, соперник ничего не создал.
Думаю, мы на правильном пути. Победа выводит нас на первое место в таблице АПЛ на данный момент, но это только начало сезона. Впереди много игр. Есть много вещей, которые нужно улучшить. Мы просто должны сосредоточиться на следующей цели, а потом – на следующей. Тренер расскажет нам, что мы сделали хорошо, а над чем нужно больше работать», – цитирует Зинченко официальный сайт «Арсенала».
20 августа «Арсенал» обыграл в выездном матче «Борнмут» со счётом 3:0. В дебюте встречи Мартин Эдегор оформил дубль, а во втором тайме Вильям Салиба забил третий мяч. Команда Микеля Артеты набрала максимум очков в трёх матчах на старте АПЛ.
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